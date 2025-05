Regione Piemonte, tirocini a Bruxelles per studenti piemontesi: domande entro il 14 giugno

La Regione Piemonte apre le porte dell’Europa ai giovani del territorio. È stato pubblicato l’avviso per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione di 6 tirocini – curriculari o extracurriculari – da svolgersi all’Ufficio di Bruxelles della Regione Piemonte (Rue du Trône 62).

Le domande dovranno essere compilate online entro il 14 giugno 2025 tramite il portale dei bandi della Regione Piemonte: https://bandi.regione.piemonte.it/concorsi-incarichi-stage/stage-sovvenzionati-presso-lufficio-bruxelles-settore-relazioni-istituzionali-affari-europei-sesta.

La selezione si articolerà in 2 fasi: prova scritta, con quesiti a risposta multipla su cultura generale, diritto dell’Unione Europea e funzionamento delle istituzioni comunitarie: prova orale riservata ai 20 punteggi più alti. I tirocini dureranno 4 mesi (dal 1° settembre al 31 dicembre 2025), rappresentando un’importante occasione di crescita personale e professionale per studenti e neolaureati degli Atenei piemontesi convenzionati con la Regione.

Un scorcio della sede di Regione Piemonte a Bruxelles

CANDIDATI – Possono presentarsi, per i tirocini curriculari, studenti universitari regolarmente iscritti a corsi di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico; per i tirocini extra-curriculari, laureati da non oltre 12 mesi (alla data del 1° settembre 2025). È necessario essere iscritti o laureati negli Atenei piemontesi convenzionati con la Regione Piemonte ed essere in regola con le tasse universitarie.

Agli stagisti verrà riconosciuta un’indennità di 1.000 euro lordi mensili, più un contributo per mobilità iniziale e finale di 250 euro. I candidati ammessi prenderanno parte alle attività quotidiane dell’Ufficio di Bruxelles, collaborando in ambito di pubbliche relazioni e affari europei a supporto del team operativo.