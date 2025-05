Poste Italiane: ad Alessandria le colonnine per mezzi elettrici, senza oneri per gli enti pubblici

È stato presentato settimana scorsa, presso la sala consiliare di Palazzo Ghilini ad Alessandria, il piano di Poste Italiane per installare colonnine di ricarica per mezzi elettrici negli spazi pubblici, messi a disposizione dalle istituzioni locali. All’evento erano presenti il presidente della Provincia, Luigi Benzi, l’on. Enzo Amich, l’assessore regionale Enrico Bussalino, il funzionario di Poste Italiane Federico Sichel, il responsabile gestione risorse energetiche di Poste, Giulio De Leonardis, e i sindaci della provincia.

L’installazione di colonnine di ricarica per mezzi elettrici, completamente a carico dell’azienda e senza alcun onere per le amministrazioni, contribuirà a favorire la mobilità sostenibile: è uno degli obiettivi del progetto Polis, nato per sostenere la coesione economica, sociale e territoriale, e superare il digital divide nei comuni con meno di 15.000 abitanti, riducendo le distanze tra la Pubblica Amministrazione e le piccole comunità e trasformando l’ufficio postale in una vera e propria casa dei servizi digitali.

In provincia di Alessandria sono già state installate e allacciate 6 colonnine nei Comuni di Castelletto Merli, Morano Po, Murisengo e Ozzano Monferrato mentre sono in attesa di allaccio altre 5 colonnine nei Comuni di Altavilla Monferrato, Carrosio, Gamalero, Isola Sant’Antonio e Rivarone.

L’Azienda Poste ha attivato una casella e-mail che può essere utilizzata dalle amministrazioni locali che intendono richiedere, senza alcun onere, l’installazione di colonnine di ricarica: [email protected].