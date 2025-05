Ginnastica Ritmica: convocate in azzurro 2 ragazze dell’Eurogymnica Torino

La prima grande notizia riguarda Laura Golfarelli, classe 2007 di San Mauro Torinese, cresciuta nel vivaio biancoblù. Lo scorso 19 aprile Laura ha debuttato con la Squadra Nazionale Senior – le celebri Farfalle – in Coppa del Mondo a Baku, contribuendo al 5° posto assoluto del team azzurro. Una prestazione brillante che è valsa una nuova convocazione: in questi giorni è di nuovo in Azerbaijan (1-4 maggio) impegnata con le Farfalle alla European Cup 2025.

Accanto a lei un’altra giovane promessa di Eurogymnica Torino: Chiara Cortese, una 2010 convocata con la Nazionale Junior Italbaby per la stessa competizione. Entrata a far parte del progetto federale d’élite lo scorso settembre, Chiara si allena stabilmente a Settimo Torinese, dove – grazie alla collaborazione tra la Federazione Ginnastica d’Italia, Eurogymnica Torino e il Comune di Settimo – la squadra junior ha trovato casa e sostegno tecnico. Guidata dalle tecniche torinesi Tiziana Colognese, Elisa Vaccaro e dalla preparatrice Giorgia Pittoni, la Italbaby sta preparando con determinazione gli impegni internazionali di giugno: gli Europei di categoria a Tallin (Estonia, 4–8 giugno) e i Mondiali Junior a Sofia (Bulgaria, 18–22 giugno).

Chiara Cortese

Si avvicina intanto la Final Six del Campionato Nazionale di Serie A1 di Ginnastica Ritmica, organizzata dall’Eurogymnica Torino il 17 maggio al Pala Gianni Asti, nel capoluogo piemontese. Nell’occasione le Farfalle senior e l’ItalBaby regaleranno al pubblico straordinarie esibizioni per celebrare l’appuntamento più atteso del calendario nazionale.

FINAL SIX – Biglietti a 25 euro (20 il ridotto) ancora disponibili per l’acquisto, scrivendo a [email protected]. La prevendita si chiude martedì 13 maggio, mentre sarà possibile acquistarli biglietti direttamente a pala Gianni Asti 2 ore prima dell’inizio. INFO – https://www.eurogymnica.com/final-six oppure 335-7852509.

Panoramica interna del Pala ‘Gianni Asti’ di Torino