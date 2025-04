Carcere di Saluzzo: sequestrati 10 telefoni cellulari nel reparto ‘alta sicurezza’

La scorsa settimana, nella giornata di giovedì 10 aprile, durante regolari perquisizioni nel reparto Alta Sicurezza della Casa di Reclusione di Saluzzo, la Polizia Penitenziaria ha sequestrato 10 telefoni cellulari, 3 schede SIM e numerosi accessori, tra cui cavetti, alimentatori e dispositivi bluetooth, tutti accuratamente nascosti nelle celle. Spiega il SAPPE, per voce del segretario piemontese Vicente Santilli: “Il materiale era nella disponibilità di 6 detenuti italiani, condannati in via definitiva per gravi reati, tra cui associazione di tipo mafioso e altro. Si tratta di un episodio grave che conferma l’uso illecito di telefonini nelle carceri, una minaccia concreta alla sicurezza collettiva. La professionalità e l’intuito degli agenti ha permesso la scoperta dei dispositivi. Bisogna intervenire, dotando le strutture di tecnologia di controllo e sistemi di bonifica elettronica e personale qualificato”.

Donato Capece, segretario generale del SAPPE, ricorda numeri pesanti: “Nel triennio ’22-’24, nelle carceri italiane, sono stati sequestrati dalla Penitenziaria 4.931 telefonini. Non possiamo permettere che questi episodi diventino la norma. La sicurezza di operatori, detenuti e comunità è a rischio”.