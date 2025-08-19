Ucraina, Trump: “Sì alle garanzie di sicurezza, ma non sarà la NATO”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ci sarà una certa forma di garanzia per la sicurezza dell’Ucraina, ma questa forma non può essere rappresentata dalla NATO”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, intervistato dalla Fox. Secondo Trump, la visione russa è che con la Nato sarebbe come avere il nemico che siede sul tuo confine. Il capo della Casa Bianca ha poi escluso l’invio di militari Usa in Ucraina: “Avete la mia parola”.

Riguardo invece agli armamenti dati dagli USA all’Ucraina, adesso “sono pagati dalla NATO, a differenza di quanto accadeva con l’amministrazione Biden. Noi vendiamo equipaggiamenti militari alla NATO e la NATO paga subito. Non come con Biden”.

Il capo della Casa Bianca ha poi confermato la disponibilità a un incontro trilaterale se prima l’incontro Putin-Zelensky andrà bene: “Ho sentito il presidente Putin, stiamo cercando di organizzare un incontro con il presidente Zelensky. Vedremo come andranno le cose, e se tutto andrà bene allora parteciperò ad una riunione trilaterale. Spero che il presidente russo Putin si comporti bene. Se non lo farà, la situazione diventerà molto dura”. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, deve invece “dimostrare una certa flessibilità, facendo quello che deve fare per mettere fine alla guerra.

