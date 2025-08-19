Attualità IN EVIDENZA Politica

Ucraina, Trump: “Sì alle garanzie di sicurezza, ma non sarà la NATO”

Di

Ago 19, 2025

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ci sarà una certa forma di garanzia per la sicurezza dell’Ucraina, ma questa forma non può essere rappresentata dalla NATO”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, intervistato dalla Fox. Secondo Trump, la visione russa è che con la Nato sarebbe come avere il nemico che siede sul tuo confine. Il capo della Casa Bianca ha poi escluso l’invio di militari Usa in Ucraina: “Avete la mia parola”.

Riguardo invece agli armamenti dati dagli USA all’Ucraina, adesso “sono pagati dalla NATO, a differenza di quanto accadeva con l’amministrazione Biden. Noi vendiamo equipaggiamenti militari alla NATO e la NATO paga subito. Non come con Biden”.
Il capo della Casa Bianca ha poi confermato la disponibilità a un incontro trilaterale se prima l’incontro Putin-Zelensky andrà bene: “Ho sentito il presidente Putin, stiamo cercando di organizzare un incontro con il presidente Zelensky. Vedremo come andranno le cose, e se tutto andrà bene allora parteciperò ad una riunione trilaterale. Spero che il presidente russo Putin si comporti bene. Se non lo farà, la situazione diventerà molto dura”. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, deve invece “dimostrare una certa flessibilità, facendo quello che deve fare per mettere fine alla guerra.
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Video

Gaza: dalla Difesa italiana 100 tonnellate di aiuti umanitari

Ago 19, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Ucraina, Il ministro degli Esteri Tajani: “A Washington passo avanti verso la pace”

Ago 19, 2025
Attualità Costume & Società Video

Chiusa la camera ardente, l’applauso al feretro di Baudo

Ago 19, 2025

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Politica

Ucraina, Trump: “Sì alle garanzie di sicurezza, ma non sarà la NATO”

Ago 19, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Gaza: dalla Difesa italiana 100 tonnellate di aiuti umanitari

Ago 19, 2025
Economia Video

Cina: nel 2025 accelera il trasporto delle merci su rotaia

Ago 19, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Ucraina, Il ministro degli Esteri Tajani: “A Washington passo avanti verso la pace”

Ago 19, 2025