Giovedì 18 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
La vita piano piano ti insegna chi sì, chi no e chi mai più. (Dal web)
Santi del giorno
San Giuseppe da Copertino (Sacerdote, protegge aeronautica, astronauti, esaminandi, studenti), Sant’Eustorgio I di Milano (Vescovo), Santa Sofia (Martire), Santa Riccarda (Imperatrice).
Accadde oggi
- 1837 primo negozio Tiffany. Lo aprì Charles Lewis Tiffany, al 259 di Broadway, ed era simile a un bazar. Ma 11 anni dopo, con l’acquisto dei Gioielli della Corona francese, iniziò la fama dei ‘diamanti di Tiffany’. Da allora il mito della gioielleria divenne letteratura e cinema, grazie alle Vip che portavano le sue creazioni. In Italia Tiffany ha 9 negozi.
- 1851 uscì il New York Times. Tre reporter dell’epoca, Henry Raymond, George Jones e E.B. Wesley, iniziarono l’avventura. All’inizio si chiamò ‘The NY Daily Times’, 6 anni dopo sparì ‘Daily’. Fu il 1° con la sede costruita apposta (1904) a Times Square, nel 2007 si trasferì in un grattacielo di 52 piani progettato da Renza Piano. Oggi ha una diffusione media (cartaceo+digitale) di 1.865.318 copie al giorno.
- 1964 gli ‘Addams’ in TV. Sul canale ABC iniziò la serie della grottesca famiglia ‘umorismo nero’, ispirata al fumetto degli anni ’30 di Charles Addams. La ‘Famiglia Addams’ conquistò il pubblico di tutte le età, rendendo celebri i personaggi della funerea casa di ‘001 Cemetery Lane’.
Nati del giorno
- Léon Foucault (1819-1868), Francia, fisico. Nato e morto a Parigi, Jean Bernard Léon Foucault è noto per l’invenzione del ‘pendolo‘, con cui dimostrò la rotazione terrestre. Si dedicò anche alla misurazione della luce, dimostrandone la maggiore velocità nell’aria rispetto all’acqua. Premiato con la medaglia Copley, diede un prezioso contributo al miglioramento degli strumenti ottici (telescopi).
- Greta Garbo (1905-1990), Svezia, attrice. Nata a Stoccolma, la 16enne commessa Greta Lovisa Gustafsson divenne comparsa in un film comico. Col nome d’arte ‘Garbo’ (dal re ungherese Bethlen Gabor), debuttò da protagonista in ‘La leggenda di Gösta Berling’ (’24). Negli anni ’30 sfoggiò il talento drammatico in ‘Anna Christie’, ‘Romanzo’, ‘Margherita Gauthier’, ‘Ninotchka’ e ‘Anna Karenina’. Soprannominata ‘Divina’, vinse l’Oscar alla carriera nel ’55.
- Franco Franchi (1928-1992), Italia, attore comico. Siciliano di Palermo, Francesco Benenato è considerato uno dei più bravi comici italiani. Di umilissime origini, iniziò da artista di strada, noto per la straordinaria mimica facciale e per le imitazioni di Totò e Mussolini. In coppia con Ciccio Ingrassia, raggiunse la fama nei ’60, girando 132 film con incassi-record al botteghino. Amato dal pubblico e snobbato dalla critica, ebbe illustri estimatori come Modugno, De Sica e Pasolini.
- Marco Masini (1964), Italia, cantautore. Nato a Firenze, per studiare musica lasciò la scuola. Collaborò con Bigazzi nelle colonne sonore di ‘Mediterraneo’, ‘Mery per sempre’ e ‘Ragazzi fuori’, nel ’90 vinse le “Nuove Proposte” a Sanremo con ‘Disperato’. L’anno dopo fu 3° con ‘Perché lo fai’. Nel 2000 si ritirò, perseguitato dalla fama di jettatore. Nel ’04 ripartì e vinse il Sanremo con ‘L’uomo volante’. In carriera ha venduto oltre 7 milioni di dischi.
- Lance Armstrong (1971), Usa, ex-ciclista. Nato a Plano (Texas), fu un campione controverso. Vinse 7 Tour de France di fila (’99-’05), il Mondiale ’93, il Bronzo Olimpico a cronometro ’00. Ad ottobre ’96 scoprì un cancro ai testicoli: guarì e riprese a correre, ma suscitò sospetti. Fu scoperto e tra il ’12 e il ’13, causa doping, gli furono revocati tutti i successi, dal 1° agosto ’98 a fine carriera.