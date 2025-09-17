Giovedì 18 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Franco Franchi (1928-1992), Italia, attore comico.

uno dei più bravi comici italiani. Di umilissime origini, iniziò da artista di strada, noto per la straordinaria mimica facciale e per le imitazioni di Totò e Mussolini. In coppia con Ciccio Ingrassia, raggiunse la fama nei ’60, girando 132 film con incassi-record al botteghino. Amato dal pubblico e snobbato dalla critica,