Domenica 17 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

ricordato per il lungo sodalizio con Battisti (’65-’80), scrisse canzoni per Caselli, Dik Dik, Equipe 84, Leali, Rokes, Bobby Solo, Little Tony, Mango, Cocciante, Morandi, Tozzi, Celentano, Mina. Nel ’59 la SIAE (di cui oggi è presidente onorario) scelse ‘Mogol’ fra 120 nomi da lui inventati e nel ’06 fu autorizzato ad aggiungerlo al cognome.

Robert De Niro (1943), Usa, attore.

è cittadino italiano dal ’06. A 31 anni vinse il 1° Oscar per ‘Il Padrino II’ (’74). Con Scorsese fece ‘Taxi Driver’ (’76), ‘Toro scatenato’ (’80, 2° Oscar), ‘Quei bravi ragazzi’ (’90), ‘Casinò’ (’95). La maniacale preparazione e la sublime versatilità lo posero al vertice di Hollywood: da ricordare ‘Il cacciatore’ (’78), ‘C’era una volta in America’ (’84), ‘Gli intoccabili’ (’87), ‘Bronx’ (’93). Nella vita privata è padre di 6 figli: