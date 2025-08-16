Domenica 17 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
Il filo che lega due persone deve essere molto elastico per non rompersi. (Mogol)
Santi del giorno
San Giacinto (Sacerdote), Santa Chiara di Montefalco (Religiosa), San Mirone di Cizico (Sacerdote e Martire), San Mama di Cesarea di Cappadocia, San Nicola Politi (Eremita in Sicilia), Santa Giovanna della Croce (Jeanne Delanoue, Fondatrice).
Accadde oggi
- 1908 il 1° ‘cartoon’ della storia. Un clown sfortunato che fa i conti con oggetti che si trasformano, catapultandolo ogni volta in una diversa dimensione: è ‘Fantoche’ (fantoccio), proiettato a Parigi e considerato il 1° cartone animato della storia. Prodotto da Émile Cohl, fu ultimato in 3 mesi con la realizzazione di 700 disegni.
- 1945 Orwell pubblicò la ‘Fattoria degli animali’. In un’Europa sconvolta e distrutta dalla guerra e minacciata dall’URSS che voleva ‘sovietizzare’ il mondo, George Orwell fece stampare ‘Fattoria degli animali’ (scritta ’43-’44) che gli procurò le antipatie degli intellettuali comunisti. Il libro era infatti la sferzante allegorìa del regime stalinista.
Nati famosi
- Mogol (1936), Italia, autore. Nato a Milano, Giulio Rapetti è il più grande paroliere italiano. Noto con lo pseudonimo ‘Mogol’ e ricordato per il lungo sodalizio con Battisti (’65-’80), scrisse canzoni per Caselli, Dik Dik, Equipe 84, Leali, Rokes, Bobby Solo, Little Tony, Mango, Cocciante, Morandi, Tozzi, Celentano, Mina. Nel ’59 la SIAE (di cui oggi è presidente onorario) scelse ‘Mogol’ fra 120 nomi da lui inventati e nel ’06 fu autorizzato ad aggiungerlo al cognome. Rapetti ha 4 figli: Mario, Alfredo (‘Cheope’), Carolina, avuti da Serenella De Pedrini, e Francesco, nato dalla relazione con la pittrice Gabriella Marazzi. Oggi è sposato con Daniela Gimmelli, di 33 anni più giovane. Dal 24 febbraio 2023 è consulente per la cultura popolare presso il Ministero.
- Robert De Niro (1943), Usa, attore. Nato a New York come Robert Anthony De Niro jr., grazie ai nonni paterni di Ferrazzano (CB) è cittadino italiano dal ’06. A 31 anni vinse il 1° Oscar per ‘Il Padrino II’ (’74). Con Scorsese fece ‘Taxi Driver’ (’76), ‘Toro scatenato’ (’80, 2° Oscar), ‘Quei bravi ragazzi’ (’90), ‘Casinò’ (’95). La maniacale preparazione e la sublime versatilità lo posero al vertice di Hollywood: da ricordare ‘Il cacciatore’ (’78), ‘C’era una volta in America’ (’84), ‘Gli intoccabili’ (’87), ‘Bronx’ (’93). Nella vita privata è padre di 6 figli: Drena (’71) e Raphael (’76) da Diahnne Abbott; Aaron Kendrick e Julian Henry (’95) da Toukie Smith; Elliot (’98) e Helen Grace (’11) da Grace Hightower.
- Sean Penn (1960), Usa, attore. Nato a Santa Monica (California), è anche produttore, regista e sceneggiatore. Vinse 2 Oscar: miglior attore di ‘Mystic River’ (’03) e ‘Milk” (09). Migliore performance in regia con ‘Into the Wild’ (’07). Si batte contro la guerra e in difesa dei diritti gay. E’ stato sposato con Madonna (’85), che gli dedicò un album e lo definì ‘il ragazzo più cool dell’universo’, e con l’attrice Colin Wright (’96), da cui ha avuto 2 figli. Poi si legò a Charlize Teron (’14-’15) e oggi ha una relazione con Leila George D’Onofrio, 32 anni più giovane.