E’ morto Pippo Baudo, aveva 89 anni

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto Pippo Baudo. All’età di 89 anni si è spento a Roma il conduttore televisivo, autore televisivo e conduttore radiofonico italiano. All’anagrafe Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, detto Pippo, era nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno del 1936. Tra i presentatori più conosciuti della televisione italiana, aveva esordito nei primi anni sessanta ed è stato uno dei volti più importanti della Rai.

