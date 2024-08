RSA: cosa sono e come sceglierle

Prendersi cura dei propri cari anziani è una responsabilità che molte famiglie affrontano con amore e tanto sacrificio. Tuttavia, ci sono circostanze in cui l’assistenza domiciliare non è sufficiente per garantire loro il benessere e la sicurezza di cui hanno bisogno.

Cosa fare in questi casi? Una soluzione potrebbe essere affidarsi alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA). Ma cosa sono esattamente le RSA e come fare per scegliere quelle migliori per le esigenze del proprio parente?

Cos’è un RSA

Iniziamo dalle basi e cerchiamo di capire cos’è una Residenza Sanitaria Assistenziale, o RSA. Si tratta semplicemente di una struttura residenziale che offre assistenza sanitaria e supporto a persone anziane:

non autosufficienti

con problemi di salute

completamente o parzialmente autonome.

L’obiettivo di queste strutture è quello di prendersi cura dei propri pazienti, offrendo loro non solo cure mediche, ma anche sostegno quotidiano in un ambiente sicuro, ospitale e cordiale che possa farli sentire come a casa. Le RSA dispongono poi di un team specializzato di medici, infermieri, fisioterapisti e fisiatri, sempre pronti a intervenire in caso di necessità.

Per di più, hanno a cuore anche la socialità delle persone anziane, proponendo loro attività ricreative che possano tenere la mente attiva e costantemente stimolata.

Come scegliere un RSA

La prima cosa da fare per scegliere la RSA più adeguata e restringere l’area di ricerca nella zona in cui ci si trova. Se, per esempio, si vive a Milano o a Brescia si può valutare una RSA in Lombardia. Dopodiché, si può procedere con il fare altre considerazioni.

Valutare le esigenze dell’anziano

Decidere di trasferire un proprio caro in una RSA non è una scelta facile e nemmeno priva di responsabilità. Per prendere una qualsiasi decisione è importante considerare diverse cose riguardo la persona in questione, come:

il livello di autonomia

le condizioni di salute

la necessità di assistenza medica continua

medica continua la capacità di gestire le attività quotidiane

In questo modo si sarà in grado di capire meglio cosa può fare al caso suo e nostro.

Coinvolgere l’anziano nella decisione

È fondamentale coinvolgere l’interessato nel processo decisionale, rispettando i suoi desideri e le sue preferenze. Parlare apertamente delle difficoltà che si stanno affrontando e delle possibili soluzioni può aiutare a rendere il tutto più rassicurante per entrambe le parti.

La persona anziana deve sentirsi parte attiva nella scelta, e vederla come un’opportunità per migliorare la propria vita e non come un allontanamento.

Ricerca e selezione della struttura

Una volta presa insieme la decisione di considerare una RSA, è importante dedicare del tempo alla ricerca della struttura più adatta. In questa fase potrebbe essere molto utile, per esempio:

visitare diverse RSA

diverse RSA parlare con il personale

con il personale osservare gli ambienti

gli ambienti valutare i servizi offerti

Potrebbe essere un’idea anche raccogliere informazioni sulle esperienze di altri ospiti e delle loro famiglie o leggere recensioni online.

Verificare la qualità dei servizi

La qualità dei servizi offerti è un altro aspetto determinante. È bene verificare la presenza di un’equipe qualificata, l’attenzione che la struttura mette alle esigenze di ogni singolo ospite, la pulizia degli ambienti e la pluralità delle attività proposte.

In base alla qualità del servizio ovviamente potrebbe cambiare l’investimento da fare, altro fattore che, seppure a malincuore, è bene tenere a mente durante la scelta.