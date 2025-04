Martedì 15 aprile: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

1912 affondò il Titanic.

Il ‘colosso inaffondabile’ si spaccò in due e si inabissò. Una nave finita in 3 anni, costata 7.5 milioni di dollari (167 milioni di oggi), lunga 269 metri, larga 28, stazza 46.328 tonnellate, con 29 caldaie a vapore. A bordo c’erano 2.223 persone (con l’equipaggio): si salvarono in 705, gli altri morirono assiderati.