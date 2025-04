Sabato 12 aprile: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

vinse da tecnico il Mondiale 2006 con l’Italia. Sulla panchina Juve mise in bacheca 5 scudetti, 4 Supercoppe e 1 Coppa Italia, Champions League, Supercoppa UEFA, Intercontinentale. Poi vinse anche in Cina:

Andy Garcia

(1956), Cuba, attore e regista.

‘Gli intoccabili’ (’87) e divenne famoso, poi si consacrò con ‘Il padrino – Parte III’

Luca Argentero (1978), Italia, attore.

lanciato dal ‘Grande Fratello’. Studiò recitazione e debuttò nel ’05 in TV (‘Carabinieri’) e al cinema (‘A casa nostra’). Poi ‘Saturno contro’, ‘Lezioni di cioccolato’, ‘Diverso da chi?’ ‘Mangia prega ama’ (con Julia Roberts). Dopo ‘Un boss in salotto’ (’14), ‘Noi e la Giulia’ (’15), ‘Cosa fai a Capodanno?’ (’18), ‘Copperman’ (’19), è stato in TV con la serie ‘DOC, nelle tue mani’. Ultimo film ‘Una famiglia sottosopra’ (2024).