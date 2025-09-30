Mercoledì 1° ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
Alcuni ti amano per come sei, altri non ti sopportano per la stessa ragione. Tu procedi. (Dal web)
Santi del giorno
Santa Teresa di Gesù Bambino (di Lisieux, Vergine e Dottore della Chiesa, protettrice missioni), San Bavone di Gand (Eremita), San Mirian III (Re di Georgia, Chiese Orientali), San Piatone (Sacerdote e Martire), Santa Nana (Regina di Georgia, Chiese Orientali).
Accadde oggi
- 1869 ecco le cartoline. Il professore austriaco Hermann Emmanuel propose la cartolina postale come corrispondenza veloce e l’idea incuriosì il direttore delle poste austriache. La prima emissione di cartoline arrivò il 1° ottobre 1869: cartoncino avorio preaffrancato, con lo spazio per un testo di non più di 20 parole. In Italia arrivarono nel 1874, a 10 cent.
- 1982 arrivano i ‘CD’. Il ‘compact disc’ fu sviluppato da Philips e Sony. Nato per alzare la capacità di memoria (10 volte in più rispetto al vecchio LP) ed eliminare distorsioni e rumori di fondo, il CD rivoluzionò la discografia. La paternità fu attribuita al presidente Sony Norio Ohga, mentre il 1° CD arrivato nei negozi fu ‘52nd Street’ di Billy Joel.
Nati famosi
- Philippe Noiret (1930-2006), Francia, attore. Nato a Lilla, cominciò con la prosa nei ’50 e passò al cinema nei ’60. La fama arrivò nei ’70 con ‘Amici miei’, classico della commedia all’italiana. Premiato con 2 César e 1 David, lasciò grandi performance ne ‘Il Postino’ e ‘Nuovo cinema Paradiso’. Malato di cancro, morì a Parigi nel novembre 2006.
- Milly Carlucci (1954), Italia, conduttrice TV. Abruzzese di Sulmona (AQ), Camilla Patrizia Carlucci lasciò gli studi e scelse la carriera TV, seguita dalle sorelle Gabriella e Anna. Lanciata da Arbore in ‘L’altra domenica’ (’76), due anni dopo sbarcò a ‘Domenica in’, poi condusse ‘Giochi senza frontiere’ (’78-’81). Dopo una parentesi a Mediaset, dal ’90 fu un crescendo di successi in RAI, fra cui ‘Ballando con le stelle’, che ancora conduce.
- George Weah (1966), Liberia, ex-calciatore e politico. Nato a Monrovia, George Tawlon Manneh Oppong Ousman Weah è uno dei migliori calciatori africani di sempre. Pallone d’oro e FIFA World Player ’95 (era al Milan), l’attaccante iniziò con squadre liberiane, poi giocò con Monaco, PSG, Milan, Chelsea, ManCity, Marsiglia, Al Jazira (562-254). Otto i trofei vinti: scudetto e 4 Coppe in Francia, 2 scudetti in Italia, Coppa d’Inghilterra. A 36 anni si ritirò ed entrò in politica: è stato presidente della Liberia dal 22 gennaio 2018 al 22 gennaio 2024.
- Samuele Bersani (1970), Italia, cantautore. Nato a Cattolica (RN), trovò il suo mecenate in Lucio Dalla, che lo scoprì nel ’91 e ne fece il suo ‘apri concerto’ nel tour ‘Cambio’. I successi furono ‘Chicco e Spillo’, ‘Coccodrilli’, ‘Spaccacuore’, ‘Giudizi universali’ (Premio Lunezia). Con Dalla scrisse ‘Canzone’ (’96) e gli dedicò l’album ‘Nuvola numero nove’ (’13). Vinse 3 Targhe Tenco.