Mercoledì 1° ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

George Weah (1966), Liberia, ex-calciatore e politico.

Pallone d’oro e FIFA World Player ’95 (era al Milan), l’attaccante iniziò con squadre liberiane, poi giocò con Monaco, PSG, Milan, Chelsea, ManCity, Marsiglia, Al Jazira (562-254). Otto i trofei vinti: scudetto e 4 Coppe in Francia, 2 scudetti in Italia, Coppa d’Inghilterra. A 36 anni si ritirò ed entrò in politica: è stato presidente della Liberia dal 22 gennaio 2018 al 22 gennaio 2024.