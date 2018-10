Alessandria va a Teatro, dove tutto è finto ma niente è falso.

La Città di Alessandria ha presentato questa mattina la Stagione Teatrale 2018-2019, realizzata coinvolgendo diverse realtà del territorio e promossa grazie al supporto di Regione Piemonte e Fondazione “Piemonte dal Vivo” e con il contributo finanziario, molto importante, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e di AMAG.

Si tratta di una proposta variegata, con 37 spettacoli diversi pensati per un pubblico dai molti interessi, diverso per gusti e per età, che potrà godere di un ventaglio di proposte caratterizzate dalla grande qualità di attori e registi, dalla originalità di testi e allestimenti e infine, dal valore dei direttori artistici e delle Compagnie Teatrali.

Il sindaco Cuttica e l’assessore Fteita hanno tenuto a sottolineare “la presentazione organica, e non frammentata, della Stagione Teatrale di una città temporaneamente orfana del Teatro Comunale“, lasciando filtrare il desiderio e la speranza che la struttura dei giardini diventi quanto prima totalmente disponibile.

Altrettanto importanti i commenti di Pier Angelo Taverna, presidente della Fondazione CRAL, “orgoglioso di sostenere come sempre le iniziative culturali della città, su cui la Fondazione punta da anni” e di Paolo Arrobbio, presidente del Gruppo AMAG, felice di “restituire ai cittadini investimenti in cultura da parte di un’azienda che vive sui consumi dei cittadini stessi”.

Nello specifico saranno quattro le ‘location’ che ospiteranno gli spettacoli:

il Teatro Alessandrino, struttura privata il cui patron, Paolo Pasquale, ha compiuto notevoli sforzi economici per allestire il cartellone pensato dal direttore artistico Massimo Bagliani. (inizio 19 novembre, 6 spettacoli + musical di capodanno)

2. il Teatro San Francesco, dove andranno in scena gli spettacoli della Compagnia Teatrale Stregatti (direttore artistico Gianluca Ghnò, direttore organizzativo Giusy Barone). (inizio 20 ottobre, 10 spettacoli)

3. il Teatro Ambra, la novità di quest’anno, dove avrà luogo la stagione ‘Brama di Teatro’ sotto la direzione artistica di Paolo Scepi. (inizio 13 ottobre, 10 spettacoli)

4. la Sala Ferrero, dove la Coltelleria Einstein (direttori artistici Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola) proporrà spettacoli dedicati ai ragazzi delle scuole, compresi tre in lingua originale (inglese, francese, tedesco). (inizio 20 novembre, 10 spettacoli)

INFO: 1)- www.cinemalessandrino.it / 0131-252644

2) www.teatrostregatti.it 7 [email protected] / 331-4019616

3) 0131-252079; segreteria DLF Alessandria (viale Brigata Ravenna 8)

4)www.coltelleriaeinstein.it / 0131-1924142 / 348-8720266