Acqui Terme – Due arresti per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Acqui Terme hanno arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio P.G. e B.M., rispettivamente di 47 e 45 anni, entrambi portuali residenti nel capoluogo ligure, con analoghi pregiudizi di polizia.

I due stavano per salire su un treno regionale diretto a Genova, portando con loro due borse di quelle normalmente utilizzate per trasportare la spesa del supermercato, quando i Carabinieri li hanno notati nei pressi dello scalo ferroviario acquese e li hanno sottoposti a controllo. Una volta aperte, all’interno delle borse non c’erano alimenti o bevande ma due grossi involucri contenenti 2,8 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”.

Gli uomini sono stati tratti in arresto e sottoposti a rito direttissimo presso il Tribunale di Alessandria, che, convalidato l’arresto, li sottoponeva all’obbligo di firma in Genova.