Nella notte attacchi russi su Kiev, 6 morti e più di 50 feriti

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Massicci attacchi missilistici russi sull’Ucraina. Sono state colpite le regioni diDnipro, Poltava, Sumy, Mykolaiv e Kiev. “La capitale è stata il bersaglio principale dei massicci bombardamenti. Ci sono ingenti danni alle infrastrutture residenziali – riferisce su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky -. In una delle zone residenziali di un grattacielo, l’intero ingresso è stato distrutto. Si contano sei vittime, tra cui un bambino di sei anni. Le mie condoglianze a tutti i familiari e amici. Decine di persone sono rimaste ferite e tutte stanno ricevendo l’assistenza necessaria”. “Terroristi russi”, scrive il presidente ucraino, che prosegue: “Hanno lanciato più di 300 droni e 8 missili. Stiamo facendo tutto il possibile per per proteggere la nostra popolazione”, sottolineail presidente ucraino. “Oggi il mondo ha assistito ancora una volta alla risposta della Russia al nostro desiderio di pace”, spiega Zelensky.

sat/gsl (Fonte video: Ministry of Internal Affairs of Ukraine)