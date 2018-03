Il caciocavallo è un formaggio a pasta filata che si riconosce per la classica forma a pera, ottenuta durante la lavorazione. Ha una crosta sottile e una pasta compatta di colore giallastro, che si intensifica con l’aumentare della stagionatura. Fra i più gustosi vi è quello originario della Puglia. Formaggi stagionati come il caciocavallo si sposano molto bene con erbe e verdure e si prestano a diversi tipi di preparazioni tra cui la gratinatura al forno.

In questa ricetta il caciocavallo gratinato al forno è cucinato con bietole e porri.

Iniziate la preparazione del caciocavallo gratinato facendo appassire i porri, tagliati a rondelle, in una padella con due cucchiai di olio extravergine. Dopo qualche minuto aggiungete anche le bietole spezzettate, 1/2 bicchiere di acqua e cuocete per circa 5 minuti mescolando regolarmente. Aggiustate di sale e pepe, disponete in una pirofila e coprite con le fette di caciocavallo. Cuocete in forno (funzione grill) a 180° fino a quando il formaggio inizierà a dorarsi. Servite il caciocavallo gratinato con qualche foglia di salvia.