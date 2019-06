Domenica 16 giugno la Cittadella torna ad essere la giusta location per una festa dedicata al mondo degli amici a quattro zampe.

‘Una giornata a tutta zampa’ è il titolo dell’evento che l’associazione Associazione Tutela Animali (A.T.A.) ha deciso di organizzare per raccontare la propria l’attività sul territorio. Sarà presente, come Madrina d’eccezione, la maratoneta alessandrina, Valeria Straneo

Questo il programma della giornata:

Corri e Cammina

ore 8.30 ritrovo iscrizioni

ore 9.30 partenza corsa

ore 10 camminata a 6 Zampe

ore 11 partenza corsa bimbi

E’ possibile iscriversi al costo di 3€ presso Decathlon, il canile comunale sanitario e Cascina Rosa. Sarà possibile, inoltre, iscriversi anche il giorno stesso della manifestazione entro le ore 8.30. Per tutti gli iscritti in omaggio una borsa tracolla e buoni sconto.

Saranno premiate le prime cinque donne e i primi cinque uomini partecipanti.

Benessere a 2 zampe

ore 11 Hatha Yoga

ore 12 Thai Chi Chuan

ore 14 Mindfulness Psicosomatica

Esibizione degli atleti con possibilità di prova da parte del pubblico interessato

A tutta Energia

Ore 15 Dog Agility con Click For Fun

Dalle 16 Musica Live

Per tutta la giornata, stand gastronomici, bancarelle, Spazio Bimbi, aree di ristoro.

“E’ una festa alla quale invito tutti gli alessandrini, con o senza il loro amico a quattro zampe – ha commentato l’assessore al Welfare Animale, Giovanni Barosini – Spero che ci sia davvero una grande partecipazione nella consapevolezza che questo evento è importante per consolidare sempre di più la cultura del Volontariato di cui ATA è esempio illustre sul territorio comunale. Siamo attenti nel promuovere iniziative che vadano a sensibilizzare in questa direzione e proprio, in quest’ottica, seguiranno altri eventi di cultura cinofila per la cittadinanza. Stiamo facendo davvero di tutto, mettendo in campo tutti gli sforzi possibili, nonostante il momento di difficoltà economiche che stiamo attraversando. Ringrazio in primis l’Associazione Tutela Animali e gli impiegati dell’Ufficio Welfare Animale per l’aiuto che prestano ai proprietari di animali in difficoltà, dalle sterilizzazioni, alle cure e alimenti, agli aiuti per le cucciolate, ecc.. .In questo modo, possiamo far sì che tutti i cittadini possano godere della compagnia dei loro compagni di vita a quattro zampe, incrementando così il benessere di tutta la collettività (umana, canina, felina,..):lo slogan della manifestazione e che riassume tutta la filosofia del nostro operare è: IO NON TI ABBANDONO!”