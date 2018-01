Co-design applicato al Turismo Informazione&Comunicazione e Progettazione del Monferrato

Continuano gli incontri organizzati da Confagricoltura e Agriturist Piemonte per lo Sviluppo del Monferrato – Crediti formativi per giornalisti e architetti Un 2018 che si apre all’insegna del Monferrato con una giornata formativa per il mondo della comunicazione e della progettazione. Continua così il progetto di confronto e formazione per lo sviluppo del Monferrato, voluto e realizzato da Agriturist Piemonte e Confagricoltura Asti in collaborazione con IsITT – Istituto Italiano Turismo per Tutti. <> così Fiorella Riminato direttore di Agriturist Piemonte <>. Il progetto iniziato nel 2017 ha nel titolo “Strategie di Co-design per lo sviluppo del Monferrato” l’obiettivo stesso che persegue ovvero progettare le future strategie mettendo al centro di ogni scelta la “persona”. <> cosi Giovanni Ferrero Consigliere di IsITT <>. Il Monferrato sta lavorando molto in questa direzione e diventerà presto un modello.>>. Dopo un primo appuntamento che si è tenuto nel mese di novembre ad Alessandria ora è la volta di Asti. Martedì 16 gennaio dalle ore 9 si terrà in Astiss un incontro formativo inserito nell’ambito della Misura 1 del PSR rivolto al mondo del “Biologico oggi” curato da Confagricoltura Asti e con il patrocinio del Collegio Interprovinciale Periti Agrari AL-AT-CNTO mentre venerdì 19 gennaio a partire dalle 14,30 l’attenzione si sposterà in Camera di Commercio per affrontare un tema molto delicato ovvero la differenza tra informazione e comunicazione quando si parla di turismo e il tema della progettazione che sempre più deve essere in sintonia con il paesaggio, tanto più se come il Monferrato è stato riconosciuto Patrimonio Mondiale dall’Unesco. A relazionare saranno presenti professionisti della comunicazione e dell’informazione, esperti di turismo, di architettura del paesaggio e della progettazione: Carlo Cerrato, giornalista, Alessandro Ubertis AD della Carmi-Ubertis, Andrea Cerrato Presidente di Sistema Monferrato, Cristina Amenta Architetto specializzato nell’accessibilità, Ferruccio Capitani, Simona Straforini e Alessandra Aires Architetti Paesaggisti dell’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio. Seguiranno Case history dedicate al fenomeno del Prosecco (con il Presidente Ludovico Giustiniani di Confagricoltura Veneto) e a quello dell’Asti Secco (con il Direttore Giorgio Bosticco del Consorzio Asti docg), al Parco La Court (con Laura Botto Chiarlo), al progetto “dalla Transiberiana alla Cantalupo” (con l’Architetto Marco Minari). Il forum gode del patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Asti e dell’AIAPP- Associazione Italiana Architettura del Paesaggio e vale per l’ottenimento dei crediti formativi per giornalisti e architetti. L’incontro è aperto al pubblico.