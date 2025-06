Vertice Nato, Meloni: “Gli impegni presi sono sostenibili per l’Italia”

L’AJA (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – “Questo è un vertice importante anche per gli impegni che vengono assunti. Sono impegni significativi e sostenibili per l’Italia. Si tratta di spese necessarie per rafforzare la nostra difesa e la nostra sicurezza, in un contesto che lo necessita, ma in una dimensione che ci consente di assumere questi impegni sapendo già che non distoglieremo 1 euro dalle altre priorità del Governo a difesa e a tutela degli italiani”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa a margine del vertice Nato, in riferimento all’impegno di aumentare le spese della difesa fino al 5% del Pil. xh7/ads/mca1/sat

(Fonte video: Palazzo Chigi)

