Cinema Costume & Società Video

Cinema a Venezia: Toni Servillo vince la Coppa Volpi come migliore attore

Di

Set 6, 2025


VENEZIA (ITALPRESS) – Venezia (Italpress) – Toni Servillo si è aggiudicato la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia, per il ruolo di presidente della Repubblica nel film La grazia di Paolo Sorrentino. Emozionatissimo sul palco, l’attore ha espresso la sua gratitudine al regista: “Questo presidente della Repubblica è una tua creazione, ma ho cercato di servirti per quello che posso, nei limiti delle mie capacità”. Un ringraziamento è andato anche ai produttori: Fremantle, rappresentata da Andrea Scrosati, e The Apartment Pictures, nella persona di Annamaria Morelli. Servillo ha voluto inoltre omaggiare la giuria: “Non immaginavo di essere premiato da un’attrice che mi ha incantato quest’anno con un film meraviglioso (Fernanda Torres). Ringrazio in particolare il presidente (Alexander Payne), verso cui nutro una devozione come regista da anni”.
xr7/col3/mca3

(Video di Federica Polidoro)

Di

Articoli correlati

Costume & Società Cucina Video

Il formaggio spalmabile si prepara in casa

Set 7, 2025
Cinema Costume & Società

Festival del Cinema: a Venezia Leone d’oro a Jarmush, premiati Servillo e Rosi

Set 7, 2025
Cinema Costume & Società Video

Festival del Cinema: a Gianfranco Rosi il Premio speciale della giuria

Set 6, 2025

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: il 20 settembre è il Click Day Buono VESTA

Set 7, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Il primo ministro giapponese Ishiba annuncia le dimissioni

Set 7, 2025
TOP NEWS

Svyrydenko “Colpita da bombardamenti russi sede del governo a Kiev”

Set 7, 2025
Costume & Società Cucina Video

Il formaggio spalmabile si prepara in casa

Set 7, 2025