IN EVIDENZA Politica Video

UIL, Bombardieri: “C’è l’ambizione di diventare il 1° sindacato del Paese”

Di

Lug 4, 2026
PADOVA (ITALPRESS) – “Noi siamo pronti a misurarci e penso che un sindacato come il nostro debba avere l’ambizione di poter diventare il primo sindacato in questo Paese. Questo significa aumentare gli iscritti nel settore privato, significa avere la capacità di rappresentare ancora di più i problemi e le persone, significa avere la capacità di rappresentare aree del Paese che in questo momento forse non rappresentiamo abbastanza, penso ai pensionati. Un sindacato confederale, che è il sindacato delle persone, non fa soltanto una lotta in fabbrica, ma lotta per i diritti civili, per i diritti sociali, e quindi credo che sia corretto avere l’ambizione di diventare il primo sindacato in questo Paese”. Così il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, a margine del XIX Congresso nazionale della UIL.xb1/col4/mca3

Di

Articoli correlati

Motori Video

Formula Uno: Antonelli vince la Sprint a Silverstone, 2^ la Ferrari di Hamilton

Lug 4, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Lampedusa: il governatore Schifani dona il simbolo della Sicilia al Papa

Lug 4, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Papa Leone XIV: “L’Europa affronti la crisi migratoria in modo organico”

Lug 4, 2026

Ti sei perso...

Sport

Tour de France: cronosquadre alla Visma, Vingegaard prima maglia gialla

Lug 4, 2026
Sport

Tennis, Wimbledon: Cobolli piega Khachanov in 5 set e passa agli ottavi

Lug 4, 2026
Motori Sport

Formula Uno: pole di Antonelli al GP di Gran Bretagna, poi Leclerc e Hamilton

Lug 4, 2026
Sport

Tennis, Wimbledon: Paolini batte facile Sakkari e va agli ottavi

Lug 4, 2026