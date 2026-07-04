Tennis, Wimbledon: Cobolli piega Khachanov in 5 set e passa agli ottavi

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli vola agli ottavi di finale a Wimbledon 2026. Il tennista romano, testa di serie n. 9 dello Slam sull’erba, batte ai sedicesimi, in rimonta al 5° set, il russo Karen Khachanov e si guadagna un posto nella seconda settimana col punteggio 0-6 7-6 (4) 6-7 (5) 6-2 6-2, in 4 ore di gioco. L’italiano, 10° in classifica ATP, affronterà agli ottavi Alex De Minaur. L’australiano, testa di serie numero 5 del tabellone londinese, ha sconfitto in tre set lo statunitense Zachary Svajda con lo score di 6-2 5-7 6-2 6-4. “Oggi ho dato davvero tutto in campo – il commento a caldo di Cobolli – ora servirà del tempo per recuperare. A fine primo set ho chiesto il medical timeout per un problema allo stomaco, poi mi sono sentito meglio. L’esultanza? Era una scommessa con il mio team. E’ come quella che fanno i giocatori del Brasile quando segnano durante i Mondiali di calcio”.

– foto Ipa Agency –

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