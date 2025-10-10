IN EVIDENZA Politica Video

UE, Von der Leyen: “Dobbiamo renderci indipendenti anche sulla difesa”

Di

Set 10, 2025
STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “È ora che l’Europa si renda indipendente. Credo che sia questa la missione della nostra Unione: riuscire a tutelare la difesa e la sicurezza, avere il controllo delle tecnologie e delle energie che alimenteranno le nostre economie, decidere in che tipo di società e democrazia vogliamo vivere, aprirci al mondo e scegliere partenariati con alleati, vecchi e nuovi”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, davanti alla plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo, nel discorso sullo stato dell’unione.sat/gsl (Fonte video: Commissione Europea)

Di

Articoli correlati

Economia IN EVIDENZA Video

Spreco alimentare, l’UE fissa gli obiettivi vincolanti entro il 2030

Set 10, 2025
Economia Salute Video

Frutta e verdura tornano protagoniste sulle tavole degli italiani

Set 10, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Polonia, il segretario NATO Rutte: “La violazione russa non è un caso isolato”

Set 10, 2025

Ti sei perso...

Economia IN EVIDENZA Video

Spreco alimentare, l’UE fissa gli obiettivi vincolanti entro il 2030

Set 10, 2025
Economia Salute Video

Frutta e verdura tornano protagoniste sulle tavole degli italiani

Set 10, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Polonia, il segretario NATO Rutte: “La violazione russa non è un caso isolato”

Set 10, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

INPS, il presidente Fava: “Istituto solido, nel 2024 crescita contributiva del 5,5%

Set 10, 2025