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UE, Meloni: “Importante rafforzare il dialogo con l’Azerbaigian”

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Mag 4, 2026
BAKU (ITALPRESS) – “Abbiamo condiviso l’importanza di rafforzare il dialogo tra Azerbaigian e Unione Europea. Energia e connettività sono chiaramente due ambiti nei quali l’UE può e deve giocare un ruolo più incisivo sostenendo investimenti, favorendo una maggiore integrazione dell’Azerbaigian nelle reti energetiche, nei network dei trasporti internazionali”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Baku con il presidente della Repubblica dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev.
“Abbiamo affrontato il tema delle relazioni con l’Armenia, ho ribadito il pieno sostegno dell’Italia ad un percorso di normalizzazione che rappresenta una svolta storica, anche grazie all’impulso impresso dagli Usa. Penso che il 2026 possa essere un anno cruciale per liberare tutto il potenziale di una regione dinamica come questa”.
sat/gtr
(Fonte video: Palazzo Chigi)

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