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Trump: “Iran spazzato via se attacca le navi Usa”

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Mag 4, 2026

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che l’Iran verrebbe “spazzato via dalla faccia della Terra” qualora dovesse attaccare o interferire con le navi americane impegnate nel cosiddetto “Project Freedom”, programma al quale non sono stati forniti ulteriori dettagli pubblici. Le affermazioni sono state rilasciate nel corso di un’intervista concessa a Fox News, condotta dal giornalista Trey Yingst, andata in onda nella giornata di lunedì. Nel colloquio, Trump ha affrontato diversi temi legati alla sicurezza internazionale e alla presenza militare statunitense nelle aree sensibili del Medio Oriente.
Secondo il presidente, Teheran starebbe mostrando segnali di maggiore disponibilità al dialogo nei negoziati diplomatici. “Ritengo che l’Iran sia diventato molto più malleabile”, ha affermato Trump, senza tuttavia fornire dettagli sulle trattative in corso o sugli eventuali canali diplomatici coinvolti. Il capo della Casa Bianca ha inoltre ribadito la posizione di forza militare degli Stati Uniti nella regione e a livello globale, sottolineando il continuo rafforzamento delle capacità operative americane.
“Abbiamo più armi e munizioni di qualità molto superiore rispetto a prima. Abbiamo le migliori attrezzature. Abbiamo materiale in tutto il mondo. Abbiamo basi in tutto il mondo. Sono tutte rifornite di equipaggiamento. Possiamo usare tutto ciò, e lo faremo, se necessario”, ha dichiarato Trump, rimarcando la disponibilità dell’apparato militare statunitense a rispondere a eventuali minacce.
-foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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