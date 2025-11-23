IN EVIDENZA Politica Video

Ucraina, Meloni: “Il piano di Trump base di discussione per una pace giusta”

Nov 23, 2025
JOHANNESBURG (SUDAFRICA) (ITALPRESS) –Chiunque lavori per accelerare e arrivare a una pace giusta e duratura fa un lavoro prezioso: penso che la proposta americana vada letta con questa lente. Ovviamente il piano americano è una base di discussione per arrivare a una pace giusta e duratura, serve appunto una discussione che è quella che stiamo intavolando con i nostri partner europei, con la Nato, con gli americani e con gli ucraini”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa a Johannesburg. “Nel piano americano ci sono alcuni punti che sicuramente devono essere oggetto di discussione: la questione dei territori, la questione del finanziamento per la ricostruzione, la questione dell’esercito ucraino, ma ci sono anche molti punti che considero particolarmente positivi, in tema soprattutto di garanzie di sicurezza, dove c’è messo nero su bianco il coinvolgimento diretto anche degli Stati Uniti in una proposta di garanzia di sicurezza, riprendendo un’idea che all’inizio fu italiana, cioè di garanzia di sicurezza basate sul modello dell’articolo 5. Penso che si possa fare un lavoro positivo, siamo sicuramente tutti impegnati per arrivare a una proposta che possa essere il più possibile vicina a quello che serve per avere un’Ucraina indipendente e sovrana e per avere una sicurezza anche per l’Europa”.xi2/tvi/mca1

(Fonte video: Youtube Palazzo Chigi)

