Il vice-premier Tajani: “Lavoriamo per una tregua a Gaza e per la pace Russia-Ucraina”

MILANO (ITALPRESS) – “Su una tregua nella Striscia di Gaza continuiamo a fare tutto il possibile per arrivare ad un cessate il fuoco, permettere la liberazione degli ostaggi e aiutare la popolazione civile martoriata da mesi di guerra. Continuiamo a fare tutto il possibile attraverso il progetto ‘Food for Gaza’ che fa arrivare alimenti e beni sanitari grazie al programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, grazie anche alla Giordania con l’accordo di Israele e dell’autorità nazionale palestinese”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di una conferenza all’Università Bocconi di Milano. “C’è una guerra fra Russia e Ucraina, mi auguro che finisca il prima possibile. Stiamo lavorando per la pace, che non deve essere la resa dell’Ucraina. La guerra è la guerra, quindi mi auguro che si concluda il prima possibile. Stiamo lavorando per quello”.xh7/pc/gtr