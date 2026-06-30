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Scuola, la premier Meloni: “Rimuovere le barriere linguistiche”

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Giu 30, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo deciso di investire su questa iniziativa soprattutto perché crediamo che il talento dei nostri ragazzi debba meritare le stesse opportunità di tutti i loro coetanei europei. Non ci si può fermare di fronte ad una barriera linguistica, in un tempo come questo”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all’evento “Gli studenti italiani in Europa” promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. “Se noi oggi non togliamo quella barriera linguistica, rischiamo che tantissimi giovani italiani non siano pienamente liberi, domani, nella loro capacità di scelta. Vogliamo fare tutto quello che possiamo per superare la barriera della lingua, cercando di costruire condizioni di partenza uguali per tutti”.sat/gsl
(Fonte video: Presidenza del Consiglio)

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