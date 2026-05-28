Costume & Società Cucina Video

Londra: salumi italiani protagonisti di un contest per giovani chef

Di

Mag 28, 2026


LONDRA (ITALPRESS) – A Londra i salumi italiani diventano terreno di sfida per i giovani chef del Regno Unito. Si è svolta nello Smeg London Flagship Store la finale di “Italian Salumi: The UK Contest”, iniziativa promossa dall’Agenzia ICE di Londra in collaborazione con Assica, con l’obiettivo di valorizzare qualità, tradizione e versatilità dei salumi italiani nel mercato britannico. A vincere è stato Alfie Reid, studente dell’Edinburgh College, che ha conquistato la giuria con una ricetta originale: salumi italiani reinterpretati in forma di pot stickers.
abr/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA Salute Video

Sanità, il governatore Bucci: “In Liguria 32 case di comunità, si migliora giorno dopo giorno”

Mag 28, 2026
Cronaca IN EVIDENZA Video

Il procuratore Melillo: “Mafia sempre più globale, fondamentale cooperazione internazionale”

Mag 28, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Il ministro Pichetto-Fratin: “Tranquilli sulle scorte di gas e petrolio per l’autunno-inverno”

Mag 28, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA Salute Video

Sanità, il governatore Bucci: “In Liguria 32 case di comunità, si migliora giorno dopo giorno”

Mag 28, 2026
Cronaca IN EVIDENZA Video

Il procuratore Melillo: “Mafia sempre più globale, fondamentale cooperazione internazionale”

Mag 28, 2026
Costume & Società Cucina Video

Londra: salumi italiani protagonisti di un contest per giovani chef

Mag 28, 2026
IN EVIDENZA

Cina, completata chiusura del ponte ferroviario ad alta velocità sullo Yangtze

Mag 28, 2026