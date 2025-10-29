IN EVIDENZA Politica Video

Il sottosegretario Rauti: "Dall'Artico dipendono i destini del pianeta, evitiamo i monopoli"

Ott 29, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “L’Artico è raggiungibile, si sono aperte nuove rotte commerciali e diventa abito anche per le sue risorse strategiche e per le materie prime di cui è ricchissimo. Dobbiamo evitare che ci siano monopoli da parte di player globali, dobbiamo evitare che ci sia una corsa selvaggia allo sfruttamento di queste risorse. Dobbiamo proteggerlo perché è diventato un ecosistema nevralgico, ma al tempo stesso fragile, ricco di potenzialità, ma anche di grandi rischi”. Così il sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti, in occasione della prima Conferenza Nazionale su ‘L’Artico, la Difesa e il Sistema Paese nelle nuove sfide della competizione globale’: “La missione è quella di difenderlo e proteggerlo perché dall’Artico dipendono i destini del pianeta. In poco tempo è cambiato tutto lo scenario, è cambiato il quadro geopolitico con l’invasione russa all’Ucraina e con l’ingresso di due Paesi neutrali nella NATO. Questo chiama tutti ad un ruolo e ad una responsabilità comune”.xb1/tvi/mca1

