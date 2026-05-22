Salute & Scienza Video

Psoriasi, una scuola per sensibilizzare i pazienti

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Mag 22, 2026
NAPOLI (ITALPRESS) – “La scuola della psoriasi ha vari obiettivi. Quello più semplice e pratico è acculturare il paziente sulla malattia. Abbiamo fatto riunioni in varie città d’Italia, da Roma, Bari, Napoli, Torino, Genova con i pazienti e la partecipazione è sempre stata eccezionale”. Lo afferma Nicola Balato, professore associato di Dermatologia all’Università Federico II di Napoli, intervistato da Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, per Longevity Magazine dell’agenzia Italpress.sat/gsl

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