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Presentato a Mattarella il francobollo per l’80° anniversario della Repubblica

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Mag 27, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In occasione dell’80° anniversario della Repubblica, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, la Sottosegretaria con delega alla filatelia Fausta Bergamotto, l’Amministratore Delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante e l’Amministratore Delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Michele Scioscioli, hanno presentato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il francobollo commemorativo emesso per celebrare la ricorrenza del 2 giugno.

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(Fonte video: Quirinale)

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