IN EVIDENZA

Valditara “Per la prima volta la dispersione scolastica è sotto la media Ue”

Di

Mag 27, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Per la prima volta la scuola italiana ha un tasso di abbandono, di dispersione che è ampiamente sotto la media europea: la media europea è 9,1%, mentre in Italia è all’8,2%. Abbiamo investito delle risorse notevoli aggiungendo risorse nazionali ai fondi Pnrr, per esempio per l’edilizia scolastica: quasi 12.000 edifici scolastici ristrutturati su un totale di 40.000”. Lo ha detto il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara a margine dell’evento “L’Italia del Pnrr” in corso a Milano.

xh7/ads/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Nuovo pronto soccorso a Trapani, Schifani “Giornata positiva, non ci fermiamo”

Mag 27, 2026
IN EVIDENZA

Sanità Liguria, Nicolò “Svolta su assistenza domiciliare e case di comunità”

Mag 27, 2026
IN EVIDENZA

Inaugurato nuovo pronto soccorso a Trapani, Caruso “Ha standard qualitativi”

Mag 27, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Nuovo pronto soccorso a Trapani, Schifani “Giornata positiva, non ci fermiamo”

Mag 27, 2026
IN EVIDENZA

Sanità Liguria, Nicolò “Svolta su assistenza domiciliare e case di comunità”

Mag 27, 2026
IN EVIDENZA

Inaugurato nuovo pronto soccorso a Trapani, Caruso “Ha standard qualitativi”

Mag 27, 2026
IN EVIDENZA

Valditara “Per la prima volta la dispersione scolastica è sotto la media Ue”

Mag 27, 2026