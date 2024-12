Ospedale di Alessandria, presentati i nuovi macchinari e i lavori di riqualificazione energetica

Video efficientamento energetico: https://www.youtube.com/watch?v=w5jMDcrKDLM&t=1s

La scorsa settimana sono stati inaugurati all’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Alessandria 4 macchinari in Radioterapia Oncologica, Radiologia e Radiologia Pediatrica, finanziati con i fondi della Missione 6 del PNRR, per un investimento di 4.158.327 euro. Ad aprire l’evento è stato un video – messaggio del Ministro della Salute Orazio Schillaci che ha voluto esprimere il suo apprezzamento per le attività dell’Azienda legate ai temi dell’efficientamento energetico e dell’innovazione tecnologica, ma anche della ricerca e dell’alta formazione.

Queste innovazioni fanno seguito all’inaugurazione della PET/TAC in Medicina Nucleare, avvenuta a giugno 2023, e di 3 ecotomografi, portando a realizzare circa l’80% degli investimenti complessivi che ammontano a 8.563.189 euro. Tutta questa nuova strumentazione di ultima generazione permetterà di offrire prestazioni diagnostiche e terapeutiche ancora migliori, assicurando una sempre maggiore equità di accesso alle cure e riducendo i fenomeni di migrazione sanitaria.

Durante l’evento sono stati presentati anche i lavori di efficientamento energetico che l’Ospedale sta conducendo sui tre presidi, fra cui il cappotto termico, la sostituzione dei serramenti esterni, l’isolamento termico, l’impianto fotovoltaico, l’efficientamento dell’illuminazione interna, l’installazione di nuovi gruppi frigoriferi e la sostituzione degli impianti di condizionamento.