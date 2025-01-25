IN EVIDENZA Politica Video

ONU, il discorso della premier Meloni: “Serve un nuovo modello di cooperazione”

Set 25, 2025
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Serve anche un nuovo modello di cooperazione tra le Nazioni. Ma costruirlo richiede umiltà, consapevolezza, e fiducia nell’interlocutore che si ha di fronte. L’Italia sta cercando di fare la sua parte anche in questo, su tutto con il suo Piano Mattei per l’Africa. Negli ultimi tre anni abbiamo lanciato il nostro Piano di cooperazione con l’Africa ed esteso il suo raggio d’azione a quattordici Nazioni”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento di stanotte all’80^sima Assemblea Generale delle Nazioni Unite.sat/mca2
