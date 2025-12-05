IN EVIDENZA

“La diplomazia della rissa”, in un libro il nuovo disordine mondiale

Dic 5, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress Claudio Brachino intervista Stefano Polli e Renato Vichi, autori insieme con Antonio Picasso del libro “La diplomazia della rissa”, edito da FrancoAngeli. “Il vecchio ordine mondiale non esiste più, siamo in un disordine mondiale, stiamo andando verso qualcosa di nuovo che non conosciamo. Abbiamo cercato di raccontare tutto questo con una chiave di lettura diversa, attraverso il cambiamento del linguaggio, perché i grandi leader, non solo Trump e Putin, ma anche gli europei, parlano in un modo diverso. Il linguaggio è diventato più semplice, semplificato con un’accezione negativa, a volte più imbarbarito”, spiega Stefano Polli. Per Renato Vichi “c’è un meccanismo al quale non siamo abituati, l’estrema velocità dei cambiamenti crea confusione, è uno dei temi che tocchiamo nel libro”. “La diplomazia esiste ancora, ma siamo arrivati a uno scambio unilaterale tra leader politici nel quale purtroppo la parola che viene usata è la minaccia”, prosegue.

