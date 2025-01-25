IN EVIDENZA Politica Video

Meloni all’ONU: “Sui migranti decisioni ideologiche da magistrati politicizzati”

Set 25, 2025
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Per essere efficaci, non sono solo le istituzioni che dobbiamo riformare. Perché siamo di fronte a un cambio d’epoca, e questo impone una revisione profonda di tutti gli strumenti che abbiamo per regolare i rapporti tra le Nazioni e difendere i diritti delle persone, comprese le Convenzioni Internazionali. Penso, ad esempio, alle convenzioni che regolano la migrazione e l’asilo. Sono regole sancite in un’epoca nella quale non esistevano le migrazioni irregolari di massa, e non esistevano i trafficanti di esseri umani. Convenzioni non più attuali in questo contesto che, quando vengono interpretate in modo ideologico e unidirezionale, da magistrature politicizzate, finiscono per calpestare il diritto, invece di affermarlo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento di stanotte all’80^ Assemblea Generale delle Nazioni Unite.sat/mca2
Fonte video: Palazzo Chigi

