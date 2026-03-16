IN EVIDENZA

Ceccanei (Voicebookradio.com) “Alis con Its per creare tecnici della logistica”

Di

Mar 16, 2026


VERONA (ITALPRESS) – “Gli Its sono academy post diploma, lavorano moltissimo sul territorio e sono state intercettate da Alis: è facile capire come possono andare d’accordo il mondo della logistica con quello degli Its, perché abbiamo sempre più bisogno di tecnici altamente specializzati”. A dirlo Giulio Ceccanei, Direttore artistico di Voicebookradio.com, in occasione di LetExpo, evento di riferimento per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese organizzato da Alis Service in collaborazione con Veronafiere.
f27/fsc/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

LetExpo, Ruscitti (Streamax) “Lavorare insieme per un trasporto più efficiente”

Mar 16, 2026
IN EVIDENZA

Malenotti “LetExpo un must per Telepass, al lavoro per la sostenibilità”

Mar 16, 2026
IN EVIDENZA

LetExpo, Calabrese “Obiettivo Trans.eu diventare marketplace numero 1 in Europa”

Mar 16, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Casellati “La semplificazione normativa è una scelta di campo”

Mar 16, 2026
TOP NEWS

Allevamento dei bufali, la Cina auspica maggiore collaborazione con l’Italia

Mar 16, 2026
TOP NEWS

Illumina, la prima scintilla a Cologno Monzese

Mar 16, 2026
IN EVIDENZA

LetExpo, Ruscitti (Streamax) “Lavorare insieme per un trasporto più efficiente”

Mar 16, 2026