IN EVIDENZA

Malenotti “LetExpo un must per Telepass, al lavoro per la sostenibilità”

Di

Mar 16, 2026


VERONA (ITALPRESS) – “L’appuntamento con LetExpo ormai è diventato un must per Telepass. Per noi è estremamente importante perché ci permette di confrontarci con altri operatori nel settore della logistica e della mobilità, settore in cui noi siamo protagonisti. Telepass permette di ridurre gli stop and go ai caselli, quindi riducendo emissioni e tempi e quindi di conseguenza i consumi di carburante”. A dirlo Cristina Malenotti, Key account sales manager di Telepass, in occasione di LetExpo, evento di riferimento per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese organizzato da Alis Service in collaborazione con Veronafiere.
f27/fsc/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

LetExpo, Ruscitti (Streamax) “Lavorare insieme per un trasporto più efficiente”

Mar 16, 2026
IN EVIDENZA

Ceccanei (Voicebookradio.com) “Alis con Its per creare tecnici della logistica”

Mar 16, 2026
IN EVIDENZA

LetExpo, Calabrese “Obiettivo Trans.eu diventare marketplace numero 1 in Europa”

Mar 16, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Casellati “La semplificazione normativa è una scelta di campo”

Mar 16, 2026
TOP NEWS

Allevamento dei bufali, la Cina auspica maggiore collaborazione con l’Italia

Mar 16, 2026
TOP NEWS

Illumina, la prima scintilla a Cologno Monzese

Mar 16, 2026
IN EVIDENZA

LetExpo, Ruscitti (Streamax) “Lavorare insieme per un trasporto più efficiente”

Mar 16, 2026