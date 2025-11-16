IN EVIDENZA Politica Video

Il ministro Musumeci: “Sicilia fondata sul sistema clientelare, chi lo accetta è complice”

Nov 16, 2025
PALERMO (ITALPRESS) – “Vedo in giro tanta ipocrisia: la Sicilia è fondata su un sistema clientelare e sul consociativismo parlamentare, lo diceva Giuseppe Alessi parlando nell’immediato dopoguerra”. Così il ministro della Protezione civile e delle Politiche per il mare, Nello Musumeci, a margine del convegno ‘3 anni di governo Meloni. 3 anni di risultati’ al Palermo Marina Yachting. “Il problema è capire se si accetta questo sistema, diventandone quindi complici, o se ci si mette di traverso e si viene isolati, si diventa divisivi: questa è la tara che purtroppo si porta dietro la politica in Sicilia”.
