NEW YORK (ITALPRESS) – New York ha reso omaggio a un’icona senza tempo: Monica Vitti. Con la proiezione in anteprima mondiale del restauro in 4K de La ragazza con la pistola di Mario Monicelli, si è aperta al Film at Lincoln Center la prima retrospettiva nordamericana interamente dedicata all’attrice simbolo della modernità italiana.

