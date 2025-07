Catania: le fiamme minacciano capannoni e attività

CATANIA (ITALPRESS) – Numerosi incendi si sono sviluppati nella zona Sud di Catania, in particolare in Contrada Jungetto, a Bicocca e sullo Stradale passo del Fico. Sui luoghi stanno operando diverse squadre di Vigili del Fuoco inviate dai Distaccamenti di Palagonia, Paternò, Vizzini, Distaccamento e dalla Sede Centrale, oltre ad un elicottero del Reparto Volo dei Vigili del fuoco e personale specializzato nella Direzione delle Operazioni di Spegnimento. Gli incendi interessano vegetazione e sterpaglie le cui fiamme minacciano diversi capannoni ed alcune attività commerciali presenti in zona. Presente sul posto anche personale della Forestale e della Protezione Civile locale con diverse autobotti di supporto. Il fuoco che sta divampando in più zone contemporaneamente è alimentato dal vento e la colonne di fumo risultano visibili da diverse zone della città.

pc/mca1

(Fonte video: Vigili del Fuoco)