IN EVIDENZA Politica Video

Meloni: “La parte politicizzata della magistratura ostacola la lotta all’immigrazione illegale”

Di

Feb 17, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Io penso che sia lecito chiedersi come si possa contrastare seriamente l’immigrazione illegale se chi viola ripetutamente la legge resta sul nostro territorio e lo Stato viene addirittura sanzionato per aver provato a far rispettare le regole. Ciononostante il governo continuerà con determinazione il proprio lavoro per rafforzare i rimpatri, per rendere più efficaci gli strumenti di contrasto all’immigrazione irregolare, per garantire sicurezza e legalità ai cittadini, anche attraverso le iniziative che l’Italia sta portando avanti in Europa, per procedure più rapide e rimpatri effettivi”. Così la premier Giorgia Meloni, in un video sui social.sat/mca2
(Fonte video: account X Giorgia Meloni)

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 18 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Feb 17, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Mattarella alla ricorrenza dei 97 anni dalla firma dei Patti Lateranensi

Feb 17, 2026
Economia Video

Ministero delle imprese: 50 milioni di euro per formare il personale delle PMI del Sud

Feb 17, 2026

Ti sei perso...

Calcio Sport

Champions League: tracollo Juve in Turchia, il Galatasaray fa festa 5-2

Feb 17, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 18 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Feb 17, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Mattarella alla ricorrenza dei 97 anni dalla firma dei Patti Lateranensi

Feb 17, 2026
TOP NEWS

Immigrazione, Meloni “Chi non rispetta le leggi italiane non è benvenuto”

Feb 17, 2026