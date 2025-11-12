IN EVIDENZA Politica Video

La premier Meloni: “Il Piano Mattei non è più solo un’idea, ma una realtà operativa”

Nov 12, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Oggi il Piano Mattei non è più un’idea, ma è una realtà operativa che sta producendo risultati concreti. L’Italia continuerà a essere un ponte tra Europa e Africa, mettendo a disposizione la competenza delle proprie imprese, la forza delle sue Istituzioni e la sua grande tradizione di dialogo”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio al Parlamento europeo sul Piano Mattei per l’Africa e Global Gateway.ads/mca2
Fonte video: Palazzo Chigi

