La premier Meloni all’ONU: “Hamas ha scatenato la guerra, ma Israele ha superato il limite”

Set 25, 2025
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “La ferocia e la brutalità dell’attacco di Hamas a Israele il 7 ottobre 2023, la caccia ai civili inermi, hanno spinto Israele ad una reazione, in principio, legittima. Perché ogni Stato e ogni popolo ha il diritto di difendersi. Ma la reazione a una aggressione deve sempre rispettare il principio di proporzionalità. Vale per gli individui, e vale a maggior ragione per gli Stati. E Israele ha superato quel limite, con una guerra su larga scala che sta coinvolgendo oltre misura la popolazione civile palestinese”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento di stanotte all’80^ Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Fonte video: Palazzo Chigi

