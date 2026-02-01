Attualità IN EVIDENZA Video

Scontri di Torino, il governatore Cirio: “Attacco premeditato a una città e allo Stato”

Di

Feb 1, 2026 , , , , ,
TORINO (ITALPRESS) – “Si riparte con una condanna reale e unitaria, quello di ieri a Torino è stato un attacco premeditato a una città e allo Stato. Non è una manifestazione qualsiasi finita male, è una manifestazione che non poteva non finire male, perché è stata oggetto di una chiamata alle armi da parte di un manipolo di delinquenti di Askatasuna, che fanno i delinquenti da 30 anni a Torino e in Piemonte. Ecco perché questo è molto grave”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, commenta i violenti scontri avvenuti ieri a Torino durante il corteo pro Askatasuna. “Quanto successo ieri deve imporci come forze politiche l’approvazione rapidissima del Decreto Sicurezza, se fosse già operativo potremmo avere strumenti per impedire quanto accaduto ieri a Torino, perché il Decreto prevede la possibilità di eseguire fermi preventivi. Significa che se una persona con precedenti specifici per aggressione viene a Torino per la manifestazione, le forze dell’ordine possono preventivamente fermarlo per 12 ore. Se questo fosse già legge, noi avremmo avuto molti meno delinquenti nella città a compiere gli atti vergognosi che hanno compiuto”.xn3/tvi/mca3

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Video

Scontri a Torino, il ministro Zangrillo: “Contro il poliziotto è stato tentato omicidio”

Feb 1, 2026
Cronaca IN EVIDENZA Video

La premier Meloni in visita agli agenti feriti all’ospedale Molinette di Torino

Feb 1, 2026
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA Teatro

Teatro Alessandrino: venerdì 13 febbraio alle ore 21 c’è Jerry Calà in “Non sono bello… piaccio”

Feb 1, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Video

Scontri di Torino, il governatore Cirio: “Attacco premeditato a una città e allo Stato”

Feb 1, 2026
Calcio Sport

Serie A: Torino-Lecce 1-0, decide Che Adams

Feb 1, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Scontri a Torino, il ministro Zangrillo: “Contro il poliziotto è stato tentato omicidio”

Feb 1, 2026
Sport

Tennis, Australian Open: vince Alcaraz, battuto Djokovic in 4 sets

Feb 1, 2026