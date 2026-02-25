Costume & Società Salute & Scienza Video

LILT compie 104 anni e guarda al futuro, innovazione per la lotta ai tumori

Di

Feb 25, 2026


ROMA (ITALPRESS) – La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ha celebrato il suo 104° Anniversario e per l’occasione si è svolta a Roma l’Assemblea generale dei Presidenti delle 105 Associazioni Provinciali, dei 20 Coordinamenti Regionali, dei Quadri Direttivi Massimali, dei Comitati Consultivi e Task Force LILT. L’incontro si è aperto con la manifestazione di vicinanza sia del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che del Ministro della Salute Orazio Schillaci, a testimonianza del pieno sostegno che le Istituzioni offrono all’Ente. Sono state presentate le proposte operative elaborate dai Comitati Consultivi e dalle Task Force che, forti della trasversalità geografica e professionale dei loro componenti, hanno definito le linee guida che orienteranno la lotta contro i tumori nel prossimo biennio.
mec/mgg/azn

Di

Articoli correlati

Costume & Società Cucina Video

Ricetta: alici gustose e semplici da preparare

Feb 27, 2026
Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

Domani alle 9.30 al Museo Etnografico della Gambarina il congresso provinciale ANMIC

Feb 27, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Ravenna: operazione antidroga “Smoke Corner”, 14 arresti

Feb 27, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Fiorentina agli ottavi di Conference contro i polacchi del Rakow

Feb 27, 2026
TOP NEWS

Derby italiano agli ottavi di Europa League: Bologna-Roma

Feb 27, 2026
TOP NEWS

Goggia non scende più dal podio, terza anche nella discesa di Soldeu

Feb 27, 2026
TOP NEWS

Atalanta agli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco

Feb 27, 2026