UIL, Bombardieri: “Con Confapi convergenza contro contratti pirata e dumping”

Feb 25, 2026


ROMA (ITALPRESS) – L’incontro con Confapi “è andato bene. Penso che ci sia un dato comune: che i contratti pirata e il lavoro fatto da alcune associazioni datoriali e da alcune organizzazioni sindacali in dumping , mettono in discussione la dignità del lavoro. Non riducono soltanto i salari e i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, ma mettono in discussione la qualità del sistema di relazioni industriali in questo Paese. Sono un danno anche per le aziende”. Così il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri.

