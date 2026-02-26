Poste Italiane: ad Ovada il record provinciale di richieste per il passaporto elettronico

A due mesi dalla partenza del servizio di richiesta e rinnovo passaporto nella provincia di Alessandria, l’ufficio postale di Ovada è il primo nell’alessandrino per il numero di richieste di prima emissione o di rinnovo del passaporto elettronico in rapporto agli abitanti. Il servizio è disponibile in 169 uffici postali della provincia. Il servizio di rilascio del passaporto si aggiunge agli altri già attivi negli uffici postali interessati dal progetto Polis, dove è possibile ritirare certificati anagrafici e di stato civile, previdenziali e per le pratiche di volontaria giurisdizione.

L’ufficio di Ovada detiene il record di richieste effettuate in rapporto agli abitanti, con oltre 50 richieste per una popolazione di circa 11.000 abitanti. Spiega il direttore Marco Repetto: “Il fattore tempo è sicuramente quello più importante. Da quando è partito il servizio, abbiamo avuto parecchie richieste, poiché le persone sono molto soddisfatte di dover evitare viaggi più lunghi e di poter ottenere il documento recandosi nell’ufficio sotto casa. Abbiamo superato la cinquantina. Alcuni vengono per averlo, in vista di un futuro viaggio, altri, invece, hanno già programmato di visitare posti lontani e vogliono il documento per raggiungere la tanto agognata meta”. Il nuovo servizio ha anche uno scopo sociale, oltre che pratico, perché avvicina la popolazione alle Poste in un ufficio rinnovato e più comodo.

COME SI FA – Effettuare la richiesta è semplice. Basta consegnare all’operatore dell’ufficio postale del proprio comune un documento di identità valido, il codice fiscale, 2 fotografie, una marca da bollo da € 73,50 e la ricevuta del pagamento di € 42,70. In caso di rinnovo bisogna consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica, l’operatore raccoglie le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto può essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente.