Economia IN EVIDENZA Video

Meloni: “In arrivo il Piano Casa contro l’emergenza abitativa”

Di

Gen 9, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Sull’emergenza abitativa “siamo in dirittura d’arrivo con la presentazione del Piano casa: è un progetto molto ampio, al quale stiamo lavorando insieme al Ministro Salvini – che voglio ringraziare – con la collaborazione del Ministro Foti e dei corpi intermedi e della società civile”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla conferenza stampa di inizio anno. “Il nostro obiettivo è mettere in campo un progetto che possa arrivare a mettere a disposizione 100.000 nuovi appartamenti a prezzi calmierati, ragionevolmente nei prossimi 10 anni, al netto delle case popolari, altro tema del quale il piano casa intende occuparsi”.sat/azn
(fonte video: Palazzo Chigi)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA Politica Video

Legge elettorale, Meloni: “Lavoriamo a riforma per dare stabilità”

Gen 9, 2026
Cronaca IN EVIDENZA Video

Meloni “Reati in calo, ma sulla sicurezza serve un cambio di passo”

Gen 9, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Venezuela, Meloni: “Gratitudine per l’avvio della liberazione di detenuti politici”

Gen 9, 2026

Ti sei perso...

Economia IN EVIDENZA Video

Meloni: “In arrivo il Piano Casa contro l’emergenza abitativa”

Gen 9, 2026
IN EVIDENZA Politica Video

Legge elettorale, Meloni: “Lavoriamo a riforma per dare stabilità”

Gen 9, 2026
Cronaca IN EVIDENZA Video

Meloni “Reati in calo, ma sulla sicurezza serve un cambio di passo”

Gen 9, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Venezuela, Meloni: “Gratitudine per l’avvio della liberazione di detenuti politici”

Gen 9, 2026